Trucker-Protest: Ottawa ruft Notstand aus

Proteste in Berlin und Brüssel geplant

Demos gab es am Samstag auch in Toronto, Quebec und Winnipeg. Der Grenzübergang bei Coutts in der südlichen Provinz Alberta ist ebenfalls blockiert. Geplant sind übrigens am Montag in Berlin und Brüssel ähnliche Konvois. Laut „Berliner Zeitung“ wollen Kleinunternehmer mit ihren Fahrzeugen gegen die Corona-Maßnahmen protestieren. Ein Protestzug sei allerdings behördlich untersagt worden. Das hält die Veranstalter in den sozialen Medien natürlich nicht davon ab, an ihren Plänen festzuhalten und zur Teilnahme möglichst vieler Personen aufzurufen.