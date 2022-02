Corona-Protest nun auch von französischen Truckern

Mit einer Sternfahrt mit Lastwagen nach Paris wollen französische LKW-Fahrer gegen die staatlichen Corona-Vorgaben protestieren. Nach kanadischem Vorbild rufen sie einander in den sozialen Medien dazu auf, in einem „Konvoi der Freiheit“ gegen die Maßnahmen zu mobilisieren. Auch von einer Weiterfahrt nach Brüssel ist die Rede. Indessen geht der Trucker-Protest in Kanada weiter.