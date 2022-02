Was spricht jetzt für vorgezogene Wahlen?

Das Neuwahlgespenst gehört fast schon zur politischen Normalität, doch in den vergangenen Tagen wurden auffallend viele Gerüchte über einen Koalitionsbruch in Umlauf gebracht. Die Sache ist nur: Weder deutet sich hinter den Kulissen eine jähe Neuwahl an, noch halten Experten dieses Szenario für halbwegs realistisch.