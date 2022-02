ÖVP dementiert Koalitionszwist: „Keine Neuwahlen“

Causa „rotes Gsindl“: „Empörung geheuchelt“

In der Debatte um die öffentlich gewordenen Chats, in denen unter anderem Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner von „rotem Gsindl“ gesprochen hatte, findet die ÖVP-Generalsekretärin ähnlich wie zuvor schon Parteichef und Bundeskanzler Karl Nehammer „die geheuchelte Empörung etwas entbehrlich“. Auch die ÖVP sei mit Beschimpfungen und „einer langen Liste an Entgleisungen“ konfrontiert. Sachslehner trat deshalb für eine „Abrüstung der Worte auf allen Seiten“ ein.