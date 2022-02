NÖ-Umfrage: Impfgegner kosten ÖVP die Absolute

Die MFG als neue Protestpartei in Niederösterreich

Schon am vergangenen Sonntag hatte es für die ÖVP in Niederösterreich das erste Warnzeichen gegeben. Bei der Gemeinderatswahl in Waidhofen an der Ybbs verlor die Volkspartei ihre 2017 errungene absolute Mehrheit. Verzeichnet wurde ein Rückfall von 60,2 auf 41,33 Prozent. Die ÖVP hält nunmehr 18 von 40 Mandaten (minus acht). Während die SPÖ und FUFU Zugewinne verbuchten, holte die MFG auf Anhieb 17,08 Prozent und damit Rang drei.