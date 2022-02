Der Traum von einer neuen Torjäger-Legende

„Ich glaube nicht, dass Gantschnig bester Scorer des GAK bleibt“, hat Sportchef Didi Elsneg Vertrauen in seine Offensivabteilung, „Peham hat in Amstetten bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht.“ Der 29-jährige Blondschopf, der im Herbst viermal eingenetzt hat, hat in den letzten drei Saisonen die Zweite Liga mit 15, 19 und 17 Treffern abgeschlossen. „Auch Pedro Felipe hat im Herbst angeklopft, bisher aber Pech gehabt“, sagt Elseng über den 25-jährigen Brasilianer, der im Winter daheim in Sao Paolo sehr eifrig trainiert hat. „Mit seiner Schnelligkeit wird er uns viele Möglichkeiten erarbeiten.“