Wienerin wollte mit Fake-Impfpass in USA fliegen

Am Dienstag wollte die 29-Jährige zu ihrem Lebensgefährten fliegen. Bei der Kontrolle durch das Airline-Personal erklärte sie, sie sei genesen. Für die Einreise in die USA muss man aber vollständig gegen Covid-19 geimpft sein. Nachdem die Airline-Mitarbeiter dies der jungen Reisenden erklärt hatten, ging sie weg. Einige Zeit später kam sie allerdings wieder zurück - mit einem Scan von einem Impfnachweis in ihrem Mobiltelefon und einer skurrilen Erklärung, berichtete die Polizei in einer Aussendung.