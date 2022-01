Razzien! Gefälschte Impfpässe in Schladminger Bars

Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein anonymer Hinweis aus Salzburg, schilderte Polizeisprecher Markus Lamb. Es hieß, dass in einer Après-Ski-Bar in Schladming gefälschte Impfpässe verwendet würden. Der Verdacht erhärtete sich nach den ersten Ermittlungen der Polizei. Daraufhin ordnete die Staatsanwaltschaft Leoben Hausdurchsuchungen an - unter anderem in den Bars zweier Verdächtiger sowie in deren privaten Wohnsitzen.