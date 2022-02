War Tod von Bob Saget wirklich nur ein Unfall?

War es wirklich ein Unfall? Bob Sagets Tod wirft immer mehr Fragen auf. Sicher ist, dass der „Full House“-Star am 9. Jänner in seiner Suite im Ritz-Carlton Hotel in Orlando an den Folgen einer Hirnblutung gestorben ist. Für den Gerichtsmediziner von Orange County war es ein Unfall. Doch dessen Autopsie-Bericht lässt Experten an seinem Urteil zweifeln.