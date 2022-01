„Full House“-Star Bob Saget tot in Hotel gefunden

Große Trauer um „Full House“-Star Bob Saget. Der Schauspieler und Komiker ist nach Angaben der Polizei in Florida tot aufgefunden worden. Die Leiche sei am Sonntag in einem Hotelzimmer im „Ritz Carlton“ in Orlando von Beamten entdeckt worden, teilte die Behörde vom Bezirk Orange County am Sonntagabend auf Twitter mit. Saget wurde 65 Jahre alt.