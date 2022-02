Das Herzstück der Koralmbahn: Bahnhof im Lavanttal

Die 130 Kilometer lange Koralmbahn, die ab 2025 Graz und Klagenfurt verbinden wird, zählt zu den bedeutendsten Verkehrsinfrastrukturprojekten in Europa. Über 20 Jahre wird an dem Jahrhundertprojekt gearbeitet. 5,5 Milliarden Euro werden in den Streckenausbau investiert. Ein Herzstück ist der neue Bahnhof St. Paul im Lavanttal. Auf der Baustelle in St. Paul sind mehr als 100 Leute im Einsatz; trotz eisiger Temperaturen und bei jedem Wetter.