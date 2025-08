„Krone“ erfüllt Kärntnern ihre Herzenswünsche

Nutzen Sie Ihre Chance bis 15. August!

Und es gibt in Kärnten noch viele mehr, die sich verdient haben, ihren Herzenswunsch erfüllt zu bekommen. Wenn Ihnen – lieber Leser – gerade ein Name im Kopf herumschwirrt, dann nutzen Sie noch bis 15. August die Chance, diese Person – Ihren Herzensmenschen – für die „Krone“-Aktion zu nominieren. Dazu stehen Ihnen die Kategorien „Einzelperson“, „Vereine“ und „U25“ (Kärntner unter 25 Jahren) zur Verfügung. Mit dem Kennwort „Herzensmensch“ können Sie Ihre Helden online , via E-Mail an kaerntner@kronenzeitung.at oder per Brief an „Kärntner Krone“, Krone Platz 1, 9020 Klagenfurt, mit Kontaktdaten und Begründung nominieren und verborgene Helden sichtbar machen.