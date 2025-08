12 Straftaten: Serienbetrüger in Kärnten gefasst

Von Hotel bis Selbstbedienungsladen

Laut Polizei soll der Mann vom 11. bis 19. Juli 2025 in einer Frühstückspension in Seeboden übernachtet haben, ohne die offene Hotelrechnung zu begleichen. Nur wenige Tage später – vom 20. bis 25. Juli – habe er denselben Trick in einem Hotel in Spittal an der Drau wiederholt.