Koralmtunnel: „Auf einen Kaffee an den Wörthersee“

„Hier bauen wir Zukunft“, sagte Infrastruktur- und Klimaschutzministerin Leonore Gewessler hör- und sehbar euphorisch bei der historischen Erst-Durchfahrt des noch in Bau befindlichen 33 Kilometer langen Koralmtunnels mit der „Krone“ – wir haben am Sonntag darüber berichtet. ÖBB-General Andreas Matthä, der sich als Covid-Kontaktperson wenige Stunden vor dieser Expedition in Quarantäne hatte begeben müssen, bedauerte, auf dieses einzigartige Erlebnis verzichten zu müssen – lässt sich aber seine Begeisterung für das, was hier im Süden für und bei den Bundesbahnen entsteht, nicht nehmen. „Dieser Meilenstein ändert das Verkehrssystem in der Nord-Süd-Richtung gewaltig.“