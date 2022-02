Macht‘s Christine Scheyer dem Shiffrin-Lover nach?

Und Kilde könnte nun zum großen Vorbild für Christine Scheyer werden. Wie der Norweger bestritt auch die 27-jährige Vorarlbergerin ihren letzten Spezialslalom im Jahr 2015. Damals fuhr sie am 2. Jänner in Berchtesgaden (D) bei einem FIS-Torlauf auf Rang 14. Dass sie das Wedeln im Stangenwald nicht verlernt hat, bewies die Head-Pilotin zuletzt im März 2021 am Glungezer (T). Da gewann „Christl“ eine FIS-Kombi und sicherte sich zudem Kombi-Silber bei den österreichischen Meisterschaften.