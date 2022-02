Ab 3.30 Uhr LIVE: Kombination der Ski-Damen

Technikerin Huber will im Slalom aufholen

Umgekehrt sind die Vorzeichen bei Huber, für die die Abfahrt die „Challenge“ bedeutet, aber sie finde runter, das sei grundsätzlich gut. Sie dürfe sich aus dem Fundus an langen Latten von Teamkollegein Siebenhofer bedienen. Wie auch immer die Ausgangsposition sein werde, im Slalom habe sie nichts mehr zu verlieren. Setzen wird den Kurs das Lager um Shiffrin, damit ist eine gewisse Schwierigkeit zu erwarten. Für die US-Amerikanerin geht es darum, die China-Nullnummer zu vermeiden, nach den Ausfällen in Riesentorlauf und Slalom kam sie im Super-G auf Rang neun, in der Abfahrt auf 18.