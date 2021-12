Immobilienpreise steigen wegen extremer Nachfrage

In Wien wurden 2021 mehr als 60 Prozent der Neubau- bzw. Erstbezugsimmobilien von Investoren gekauft und kamen laut sReal dann meist als Mietwohnungen wieder auf den Markt. In Summe wurden von institutionellen Anlegern (z.B. Versicherungen) heuer Immobilien im Wert von 4,55 Milliarden Euro (plus 30 Prozent) gehandelt. Dieser Trend wird sich laut EHL Immobilien 2022 fortsetzen.