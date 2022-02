Bayern vor Salzburg: „Das kitzelt unsere Ehre“

Die 2:4-Niederlage vom letzten Samstag in Bochum nagt noch ein wenig an den Bayern. „Das kitzelt an unserer Ehre, unser Selbstverständnis hat einen kleinen Kratzer bekommen. Wir wurden daran erinnert, dass weniger als 100 Prozent nicht reichen“, so Müller. „Ich hoffe, wir können im Nachgang sagen, es war für Salzburg nicht gut, dass die Bayern am Wochenende verloren haben.“