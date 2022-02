Die Alaba-Aufregung und sein Tipp auf Bayern

Du wirst als Abwehrchef in den beiden Achtelfinal-Spielen viel Arbeit bekommen. Auf was alles muss man bei Paris besonders achten?

Natürlich musst du in der Defensive gegen diese Offensive 90 Minuten absolut on point spielen und darfst keine Unkonzentriertheiten zulassen. Es geht für uns immer darum, unser Spiel durchzubringen und den Gegner mit unseren Stärken zu beschäftigen.