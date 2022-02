Uli Hoeneß: Darum passt Adeyemi nicht zu Bayern

„Bekannt für sehr attraktiven Fußball“

„Salzburg ist bekannt für sehr attraktiven Fußball, sehr frischen Fußball, weil viele junge Spieler die Chance ergreifen wollen, ganz nach oben zu kommen“, meinte der 70-Jährige und fügte an, in Salzburg werde „hervorragende Arbeit gemacht.“ Die jüngste 2:4-Liga-Schlappe der Bayern in Bochum sah Hoeneß erwartungsgemäß kritisch, das Bayern-Urgestein zeigte sich aber optimistisch vor dem Spiel in der Königsklasse: „Bis jetzt war es immer so, wenn es drauf ankam, haben sie (die Bayern-Elf, Anm.) sich unglaublich zusammengerissen und haben wirklich sehr gut gespielt.“