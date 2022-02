Salzburger Adeyemi sieht Bayern nicht als Favorit

„Bayern ist eine Top-Mannschaft aber alle Karten sind offen. Wir gehen da rein und natürlich wollen wir das Spiel gewinnen. In unseren Augen sind die Bayern nicht der Favorit. In der Champions League ist alles möglich“, wollte Karim Adeyemi von einer Außenseiterrolle am Mittwoch im Achtelfinale der Beletage des Europäischen Fußballs nichts wissen.