Intervallfasten senkt das Risiko für Diabetes

Bei der 16:8-Methode wird 16 Stunden am Stück auf Nahrung verzichtet. Beim ADF kommt es an den Fastentagen zu einer Reduzierung der Energiemenge. An den Nicht-Fastentagen gibt es keine Einschränkungen der Kalorienzufuhr. Fasten und Nicht-Fasten finden tageweise abwechselnd statt.