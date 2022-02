BP-Wahl 2022: Van der Bellen hätte „alle Chancen“

13 Amtsperioden (inklusive der am 26. Jänner 2023 endenden ersten von Alexander Van der Bellen) gab es seit Einführung der Direktwahl im Jahr 1951. Diese bestritten bislang acht Bundespräsidenten. Fünf von ihnen traten ein zweites Mal an - alle mit Erfolg. Kurt Waldheim trat 1992 nicht noch einmal an, nachdem die Diskussion über seine NS-Vergangenheit tiefe Gräben aufgerissen hatte. Der erste Präsident, Theodor Körner, starb vor Ende der ersten Periode. Der sehr beliebte Rudolf Kirchschläger stellte bei seiner zweiten Wahl mit 79,87 Prozent einen Hofburg-Rekord auf. Diesem Wert kam bislang nur Heinz Fischer - bei seiner Wiederwahl 2010 mit 79,33 Prozent - nahe.