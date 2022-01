Bleibt VdB Präsident? Entscheidung „in Endphase“

Was macht Norbert Hofer?

Noch Zeit lassen für eine Entscheidung will sich der Dritte Nationalratspräsident Norbert Hofer (FPÖ) - der bei der vorigen Hofburg-Kür die Stichwahl gegen Van der Bellen verloren hat. Denn die politische Lage sei „sehr volatil“ und vieles in Bewegung, betonte er in der „Presse“.