Corona-Alarm an Schulen: Schon 1466 Klassen zu

Oberösterreich Spitzenreiter

Die meisten positiven Ergebnisse wurden dabei diese Woche aus Oberösterreich gemeldet: Beim ersten Durchgang waren es 1789, beim zweiten 1128. Das ist eine deutliche Steigerung im Vergleich zur Vorwoche mit 292. Verhältnismäßig groß war die Steigerung auch in der Steiermark (1054 bzw. 1025, Vorwoche: 522), in Salzburg (349 bzw. 362, Vorwoche: 184) und im Burgenland (226 bzw. 121, Vorwoche: 21). In Tirol waren 590 bzw. 659 Tests positiv (Vorwoche: 417), in Kärnten waren es 446 bzw. 354 (Vorwoche: 465) und in Vorarlberg 331 bzw. 226 (Vorwoche: 183).