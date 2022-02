Zwei PCR-Tests pro Woche in NÖ-Schulen geplant

Neuer Tag, neuer Rekord: Insgesamt 6297 Coronafälle wurden gestern in NÖ bekannt. Auf hohem Niveau stabil bleibt das Infektionsgeschehen in den Schulen. 316 Klassen sind derzeit im Distance Learning. Damit die Zahl nach den Ferien nicht in die Höhe schnellt, sollen sich die Schüler zum Ferienende wieder selbst testen.