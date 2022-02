Mehr positive PCR-Tests an Schulen in OÖ und Bgld.

An den Schulen in Oberösterreich und im Burgenland sind am Montag, dem ersten PCR-Testtag der Woche, jeweils deutlich mehr positive PCR-Tests als in der Vorwoche verzeichnet worden. In Oberösterreich wurden laut dem Bildungsministerium 1789 Infektionen registriert (in den beiden Vorwochen waren es nur 292 bzw. 568), im Burgenland 266 (21 bzw. 72).