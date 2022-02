Genießen Sie eine romantische Auszeit im Ritzenhof

Sie sind Romantiker und auf der Suche nach einem Wohlfühl-Ort für zweisame Stunden? Der Ritzenhof gilt nicht nur als Geheimtipp für Heiratsanträge und Flitterwochen. Auch all jene, die vielleicht einfach nur dem Alltag für eine romantische Auszeit entkommen wollen, sind in dem idyllisch zwischen Berg und See gelegenen Wellnesshotel in Saalfelden Leogang im Salzburger Land genau richtig. Das aktuelle Angebot „Romantische Auszeit“ eignet sich auch perfekt als romantisches Valentinstagsgeschenk!