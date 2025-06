Kreml-Kanäle prahlen mit Anschlag auf Bundeswehr

„In Erfurt in Deutschland wird diverses Militärgerät für die ukrainischen Streitkräfte zur Reparatur gebracht. Unsere Leute entschieden, dass das alles unnötig sei und die ukrainischen Streitkräfte solche Ausrüstung nicht brauchten. Also verbrannten wir sie einfach“, hieß es in russischer Sprache in dem Video.