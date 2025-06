Österreicher wünschen sich ESC in dieser Stadt

Die Infografik zeigt die Ergebnisse einer Umfrage zum bevorzugten Austragungsort des Eurovision Song Contest 2026 in Österreich. Die meisten Befragten wünschen sich die Stadthalle in Wien mit 34 %. Dahinter folgen die Olympiahalle in Innsbruck mit 11 %, die Stadthalle in Graz mit 10 % und die Messehalle in Wels mit 9 %. 8 % nennen einen anderen Ort. Quelle: TQS.