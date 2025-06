Deal fixiert! Wiener Austria setzt auf Korea-Power

„Jetzt in Österreich angekommen zu sein, fühlt sich sehr gut an!“

Der Spieler selbst geht davon aus, seine Fähigkeiten durch seinen Wechsel verbessern zu können, „da der europäische Fußball in Sachen Taktik, Körpereinsatz und Tempo ein hohes Niveau hat“ – und er in diesem Umfeld durch Training und Spiel wachsen werde. „Jetzt hier in Österreich und in Wien angekommen zu sein, fühlt sich sehr gut an. Ich bin nervös, aber umso motivierter, die europäische Bühne zu betreten, von der ich seit meiner Jugend geträumt hatte“, so Lee.