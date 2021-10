Flitterwochen im Ritzenhof sind wirklich ein Traum

Spa am See spielt alle Verwöhn-Stücke

Der Spa am See hat zudem verschiedene Saunen, Infrarotkabine und Dampfbad zu bieten. Und zu guter Letzt verwöhnen die Ritzenhof-Therapeuten rund um die sympathische Spa-Leiterin Lotte die Gäste mit individuell auf die aktuellen Bedürfnisse zugeschnittenen Massagen und Beauty-Anwendungen.