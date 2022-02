So cool wird das Elektro-Motorrad von Triumph

Der britische Motorradhersteller Triumph will künftig auch ein elektrisch angetriebenes Modell anbieten. Wie ein solcher Einspurstromer aussehen könnte, zeigt ein jetzt enthüllter Prototyp, der aus dem 2019 gestarteten Entwicklungsprojekt TE-1 hervorgegangen ist. Mit dem fahrtüchtigen E-Bike will Triumph das Projekt in die praktische Testphase überführen.