Keine Impfbefreiungen: Nächstes Debakel droht

Bereits am Samstag tritt die Impfpflicht in Österreich in Kraft. Dass die Umsetzung jedoch alles andere als reibungslos verläuft, zeigen nun neue Informationen aus dem Gesundheitsbereich. Demnach scheint die Umsetzung des Portals, in dem die Impfbefreiungen eingespeist werden sollen, nicht rechtzeitig fertig zu werden. Der Start könnte sich sogar bis in den April hinein verzögern.