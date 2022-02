Neue Mutationen im New Yorker Abwasser entdeckt

Mysteriös ist weiter, dass die besorgniserregenden Virusspuren nur im New Yorker Abwasser gefunden wurden und in keinen anderen Abwasserproben, die weltweit ausgewertet werden. Auch in der Metropole beschränken sich die Funde auf wenige Stadtteile. In einem positiv getesteten Patienten konnte die Mutation bislang nicht nachgewiesen werden.