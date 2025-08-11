Eine gar meisterliche Auto-Werkstätte in Apetlon

Eine Werkstätte, die Oldies liebt

Sie ist auch nicht nur Anlaufstelle für „normale“ Auto-Wehwehchen, Kettner hat sich vor allem in der Oldtimer-Branche einen guten Ruf erarbeitet. Kein Wunder, sind er und seine Leute doch alle Oldie-Fans. 13 Lehrlinge hat er in den 35 Jahren ausgebildet. Derzeit lernt Lea, eine 19-jährige Apetlonerin, bei ihm. Sie ist als Quereinsteigerin in die Werkstatt gekommen und schraubt mit Begeisterung an den Fahrzeugen herum.