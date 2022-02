Wie tief ist ÖVP in den Postenschacher verstrickt?

Nette ÖAAB-Feiern mit Leitner und Manhal

Was bisher nicht breit bekannt war: Der ÖVP-Bürgermeister ist seit 2013, und das bis heute, Obmann der ÖAAB-Betriebsgruppe Finanzverwaltung in Oberösterreich. Wöginger war von Mai 2015 bis März 2021 Landesobmann des ÖAAB OÖ, also sein Oberboss. In der ÖAAB-Mitgliederzeitung contact findet man einige nette Bildberichte über Sommerfeste, die Leitner veranstaltete, und bei denen die Linzer ÖAAB-Chefin Elisabeth Manhal sowie ihr Ehemann Siegfried Manhal dabei waren. Man kennt sich also schon lange.