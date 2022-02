Beendet Michael Lindner die Sinnkrise der SPÖ?

Personalpaket bis Ende Februar

Jetzt also Michael Lindner: Der Parteivorstand kürte den Mühlviertler am Montag einstimmig zu Gerstorfers Nachfolger. Er freue sich darauf, die Sozialdemokratie ins „neue Zeitalter zu übersetzen“, sagte Lindner in einer ersten Reaktion. Bis Ende Februar will er ein Personalpaket schnüren, inklusive Parteimanager und Klubchef. Derzeit sei diesbezüglich „noch nichts spruchreif“.