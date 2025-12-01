Muck zerschießt die Gegner im Stil von Nadal

Mit links avancierte Raphi zum Topscorer der Vöslauer Handballer. Dabei ist das eigentlich nur ein Zufall. „Die Legende besagt, dass Raphi sich als junger Spieler den rechten Arm verletzt hat. Seither spielt er mit der linken Hand, obwohl er sonst alles mit rechts macht“, erzählt Vöslaus Trainer Sebastia Salvat. Und ergänzt als stolzer Spanier: „Das ist ein bisschen wie bei Rafael Nadal.“ Der ehemalige Tennis-Star ist Rechtshänder, beim Sport benutzte er aber die Linke – wie Muck.