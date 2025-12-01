Muck zerschießt die Gegner im Stil von Nadal

Eigentlich war Raphael Muck auf dem Weg zum Basketballer, dribbelte im Nachwuchs von Superligaklub Traiskirchen. Ehe er zum Handball wechselte. Und für Vöslau wie beim 26:23 (11:13) in der HLA-Meisterliga gegen Graz alles zerschießt. Dabei wandelt er auf den Spuren Rafael Nadal – richtig, dem Ex-Tennisstar.
Mit links avancierte Raphi zum Topscorer der Vöslauer Handballer. Dabei ist das eigentlich nur ein Zufall. „Die Legende besagt, dass Raphi sich als junger Spieler den rechten Arm verletzt hat. Seither spielt er mit der linken Hand, obwohl er sonst alles mit rechts macht“, erzählt Vöslaus Trainer Sebastia Salvat. Und ergänzt als stolzer Spanier: „Das ist ein bisschen wie bei Rafael Nadal.“ Der ehemalige Tennis-Star ist Rechtshänder, beim Sport benutzte er aber die Linke – wie Muck.
