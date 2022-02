FFP2-Masken reduzieren Infektionsrisiko um 87%

Die Studie um Forscherin Kristin Andrejko von der Abteilung für Öffentliche Gesundheit des Bundesstaats Kalifornien wurde am Freitag in den wöchentlichen Berichten zu Erkrankungen und Mortalität (MMWR) der US-Zentren für Krankheitskontrolle (CDC) in Atlanta (Georgia) veröffentlicht. Die Publikation hat weltweit hohes Ansehen. So wurden darin ehemals beispielsweise die ersten Indizien für das Auftauchen einer neuen Immunschwächekrankheit (HIV/Aids) berichtet.