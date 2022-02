Mercedes 300 SL einer F1-Legende steht zum Verkauf

Sieger in seinem ersten Grand-Prix-Rennen

Seine Karriere startete der Argentinier vor dem Zweiten Weltkrieg in Südamerika, 1949 nahm er in Europa auf einem Alfa Romeo zum ersten Mal am Grand-Prix-Rennen von San Remo teil, das er auf Anhieb gewann. Mit damals 38 Jahren befand er sich in einem Alter, in dem sich Rennfahrer von heute meist bereits im Ruhestand befinden. Ein Jahr später wurde Fangio Vizeweltmeister, 1951 zum ersten Mal Weltmeister, 1954 triumphierte er auf Maserati zum zweiten Mal.