Rettet man so das Weltklima, Frau Schilling?

Die Stadt Wien hat ja den Dialog mit Ihnen gesucht. Was ist da schiefgelaufen?

Wir haben sechs oder sieben öffentliche Einladungen ausgesprochen, die man auch googeln kann. Auf die haben wir nicht einmal eine Rückmeldung bekommen. So hat es angefangen. Dann wurden von einzelnen Beamten mit einzelnen Besetzern Gespräche geführt. Aber in einer Bewegung gibt es legitimierte Vertreterinnen. Also ich kann mich nicht mit irgendwem zusammensetzen. Dann kamen schon die Klagsdrohungen, unter anderem an eine 13- und eine 14-Jährige. Dafür hat sich Ulli Sima entschuldigt. Dafür haben wir uns dem Dialog gestellt und es gab ein erstes Kennenlernen. Dann hat uns Frau Sima am Sonntag ins Rathaus zitiert und gemeint, sie sei nicht bereit, über das Projekt zu reden, sie möchte nur über unseren Abzug reden. Wir haben gesagt, dass das für uns keine Option ist, weil wir über die Anbindung der Donaustadt reden wollen. So hat dann der Dialog geendet. Dann ist geräumt worden und während meine Freunde von der Polizei weggetragen und 400 Bäume gefällt wurden, hat mir Ulli Sima eine Mail geschrieben, dass ihre Hand ausgestreckt sei. Ich kann das nicht anders nennen, als Heuchelei.