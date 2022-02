Lobau-Camp: Das Protokoll der Räumung!

Am Dienstag um Punkt 8:15 Uhr stürmten Polizisten aus einem Linienbus. Erklärtes Ziel war das illegale Lobau-Camp in der Hausfeldstraße. Die U2-Station Hausfeldstraße wurde gesperrt, mit einem Helicopter und einer Drohne wurde der laufende Einsatz zusätzlich noch von oben beobachtet. Die Aktvisten weigerten sich jedoch das Camp zu verlassen. Als noch mehr von ihnen dem Aufruf einer Spontan-Demo folgten, drohte die Eskalation. Die Polizei griff zu Pfefferspray und es kam zu Festnahmen. Nach Stunden wurde das Camp dann schließlich endgültig geräumt. Das und weitere spannende Themen lesen Sie heute in Ihrer „Krone“ und auf krone.at/wien.