„Dank VP gibt es in Tirol Gleiche und Gleichere!“

„Wo bleibt denn der Aufschrei der Grünen?“

Es bleibe einmal mehr ein fahler, schwarzer Beigeschmack: „Ganz zu schweigen von den Tiroler Grünen, die nicht müde werden in ihren Sonntagsreden die Biodiversität zu beschwören und die Bodenversiegelung vermeintlich mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln in der Landesregierung verhindern“, übt Dornauer scharfe Kritik am grünen Koalitionspartner. Für ihn steht fest: Die schwarz-grüne Landesregierung will nicht die notwendigen Schritte setzen, um tatsächlich leistbaren Wohnraum für alle Tirolerinnen und Tiroler langfristig sicherzustellen. „Das ist der eigentliche Skandal“, schließt Dornauer.