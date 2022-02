Eine winterliche Tour über den Wolken

Eine Infotafel am Lehrpfad weist darauf hin, dass die steilen Felswände in dem Gebiet zwischen Bezau und Andelsbuch aus einstigen Meeresablagerungen entstanden sind. Diese wurden im Laufe der Zeit aufgehoben und aufgefaltet, als die Erdplatten in Bewegung waren. Durch die tektonischen Prozesse wurden aufsteigende Eisendämpfe in den Gesteinsschichten eingelagert. Viele Millionen Jahre später haben Menschen auf der Suche nach Schätzen und Reichtum immer wieder versucht, diese Erze abzubauen. Ein solcher ehemaliger Abbaustollen - Erzloch genannt - befindet sich unterhalb der Felsabstürze (Hinweistafel am Weg Richtung Niederalpe). Es handelt sich um einen etwa 25 Meter langen und circa 1,80 Meter hohen Schacht, der mühevoll von Hand in den Fels gehauen wurde. Das daraus gewonnene, erzhaltige Gestein wurde über eine Felsrinne abgeworfen und dann mithilfe von Saumtieren (Pferd, Esel, Muli etc.) nach Andelsbuch-Itter zur weiteren Verarbeitung transportiert. Der Erzabbau in diesem Gebiet war aber zu keiner Zeit gewinnbringend und wurde schließlich aufgegeben.