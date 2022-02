Pornostar wirbt mit „Handjob“ für Krankenkasse

Laut Zahlen des Robert-Koch-Instituts erkranken jährlich rund 4070 Männer in Deutschland an Hodenkrebs, in Österreich sind es laut Zahlen der Statistik Austria aus dem Jahr 2019 etwas mehr als 400. Eine frühzeitige Erkennung, bevor sich Tumorzellen in andere Organe ausbreiten können, erhöht die Überlebenschancen der Patienten drastisch.