Wien lässt auf OnlyFans sämtliche Hüllen fallen

„In den sozialen Medien bestimmen Algorithmen, wie viel Nacktheit gezeigt werden darf, und zensieren dabei nicht selten weltberühmte Kunstwerke. Wir stellen daher die Frage, wie viel Nacktheit wir aushalten und wer bestimmen kann, was wir als anstößig empfinden“, so WienTourismus-Direktor Norbert Kettner in einer Mitteilung anlässlich des „Striptease“ auf OnlyFans.