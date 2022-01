Paar schmeißt Job hin, macht 12.000 € auf OnlyFans

Auch Freunde und Familie des Unternehmerpaares hätten kein Problem mit der Tätigkeit. Bonnie: „All unsere Freunde wissen es und haben uns von Beginn an dazu ermutigt. Sogar unsere Nachbarn wissen, was wir tun, weil wir normale Leute sind und das einfach ein Job für uns ist. Wir verdienen damit unser Geld. Ich wüsste nicht, was daran eine große Sache sein soll.“