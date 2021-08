Onlyfans-Boss packt aus: „Wir hatten keine Wahl!“

Die Bank of New York Mellon habe jede Transaktion an Onlyfans markiert und zurückgewiesen. Die Metro Bank habe das Onlyfans-Konto bereits 2019 unerwartet gesperrt. Und JPMorgan Chase schließe konsequent die Konten von Kundschaft aus der Pornoindustrie. Der Druck aus der Finanzwelt habe nur einen Ausweg zugelassen: Pornografie zu verbieten.