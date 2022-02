ÖSV-Girl landet bei Doppelsieg einen Doppelschlag

Nur 24 Stunden nach ihrem Sieg im ersten Europacup-Super-G im Sarntal (It) schlug die Tirolerin Franziska Gritsch auch am Freitag im zweiten Rennen zu. Die 24-Jährige triumphierte dabei 0,08 Sekunden vor ihrer ÖSV-Teamkollegin Christina Ager. Erneut landeten gleich fünf Österreicherinnen in den Top-10, wobei es nicht für alle Ländle-Girls nicht so gut lief, wie noch am Donnerstag.